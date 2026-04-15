ЗСУ атакували нафтохімзавод у глибині Росії на 1500 км — Мадяр

Українські безпілотники уразили нафтохімічний завод у російському Стерлітамаку. Йдеться про об’єкт, розташований приблизно за 1500 км від України.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді заявив, що удар було завдано по підприємству у Башкортостані. За його словами, атака спрямована на підрив виробничих можливостей російського військово-промислового комплексу.

Йдеться про нафтохімічний завод у Стерлітамаку, який виробляє авіаційне паливо, присадки до керосину та синтетичні каучуки. За словами Бровді, об’єкт був уражений 15 квітня підрозділами Сил безпілотних систем.

Він також зазначив, що удари по глибокому тилу Росії мають продемонструвати відсутність безпечної зони для військової інфраструктури противника.