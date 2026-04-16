        У Сумах вдруге за день атакували АЗС: є загиблий і поранений

        Віктор Алєксєєв
        16 Квітня 2026 18:52
        Російські війська за сьогодні атакували дві автозаправні станції у Сумах / Фото ДСНС
        У Сумах російські війська вдруге за день завдали удару по автозаправній станції. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

        Про це повідомили у ДСНС. За їхніми даними, ворожий безпілотник влучив у іншу частину міста.

        Внаслідок удару загорівся цивільний автомобіль на території АЗС. Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені тимчасово призупинити роботи та відійти у безпечне місце.

        Згодом фахівцям ДСНС вдалося локалізувати та ліквідувати всі осередки займання, а також запобігти поширенню вогню.


