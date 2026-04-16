9 місяців на позиціях: історія бійця 128-ї бригади “Дике Поле”

Військовослужбовець 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике Поле» Андрій провів дев’ять місяців на позиціях, виконуючи бойові завдання в умовах постійної загрози з боку російських дронів. За цей час він підтримував зв’язок із родиною та пережив складні періоди без постачання води й їжі.

Про це повідомили у 128-й бригаді. Андрій — водій із Івано-Франківська, який долучився до Збройних сил у 2024 році. Після навчання на бронетехніці він потрапив до піхотного підрозділу.

Перший бойовий досвід військовий отримав у районі Плавнів поблизу Запоріжжя, де провів чотири місяці, виконуючи завдання зі спостереження та передачі інформації. Згодом його направили до Приморського, де він перебував на позиціях уже дев’ять місяців.

За словами бійця, ситуація на фронті ускладнювалася через постійне зростання кількості ворожих безпілотників. Вони не лише здійснювали розвідку, а й мінували місцевість, зокрема перехрестя та території, вкриті листям, де важко виявити вибухівку.

З часом військові були змушені залишатися всередині укриттів, не маючи змоги виходити назовні. В окремі періоди виникали проблеми з постачанням води та їжі, попри наявність колодязя поблизу позицій.

Андрій підтримував зв’язок із родиною завдяки системі Starlink, однак після пошкодження обладнання протягом двох тижнів залишався без зв’язку. Відновлення комунікації стало для нього важливим полегшенням.

Найскладнішим етапом він називає ротацію, коли доводилося швидко пересуватися під загрозою дронів і мін. Після повернення боєць планує пройти обстеження та лікування, а також провести час із родиною, з якою незабаром відзначатиме 20 років спільного життя.