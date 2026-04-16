        У Краснодарському краї РФ після нічних вибухів палає Туапсинський НПЗ

        Галина Шподарева
        16 Квітня 2026 09:05
        читать на русском →
        Пожежа на Туапсинському НПЗ / Фото: Exilenova+
        У російському місті Туапсе Краснодарського краю після атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Вночі 16 квітня місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

        Про це повідомляють OSINT-канали Astra та Exilenova+.

        Очевидці оприлюднили відео пожежі. Повідомляється, що горить Туапсинський нафтопереробний завод. За попередніми даними, на НПЗ палають три резервуари.

        Туапсинський НПЗ є підприємством у Краснодарському краї, оператором якого є ТОВ “РН-Туапсинський НПЗ”. Він входить до складу нафтової компанії “Роснефть” і становить єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення.


