Компанія Ахметова веде переговори про фінансування енергетичних проєктів

Компанія DTEK Oil & Gas веде переговори про можливе залучення фінансування з Інвестиційного фонду відбудови США та України для реалізації своїх проєктів. Йдеться про підтримку складних і капіталомістких ініціатив у сфері енергетики, повідомляє Bloomberg.

Про це повідомляють джерела, знайомі з ситуацією. Фонд, створений за участі уряду України та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC), має стартовий капітал у розмірі 150 млн доларів і спрямований на інвестиції у критично важливі ресурси, зокрема вуглеводні та інфраструктуру.

У компанії, що належить бізнесмену Рінату Ахметову, розглядають можливість отримання коштів для розвитку проєктів, однак переговори наразі не коментують. Також без відповіді залишилися запити до Міністерства економіки України.

Реклама

Реклама

Водночас залучення зовнішнього фінансування поки що призупинене. Компанія очікує погодження від власників своїх облігацій на суму 275 млн доларів щодо передачі прав на проєкти спеціальним структурам. Частина цих прав нині належить компанії NGD Holding B.V., що обмежує можливості залучення нових інвестицій.

Нещодавно DTEK Oil & Gas заявила про намір продовжити термін погашення облігацій до грудня 2029 року. Це також передбачає можливість передачі прав на розробку новим юридичним особам.

Інфраструктура компанії зазнала пошкоджень унаслідок обстрілів під час війни, і роботи з відновлення тривають. Крім того, обмеження на виведення капіталу за кордон, запроваджені Національним банком України, ускладнюють виконання зобов’язань перед інвесторами.