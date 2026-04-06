        РФ вдарила по енергооб’єкту в Одесі: руйнування значні, без світла залишаються 16,7 тисячі осель

        Галина Шподарева
        6 Квітня 2026 10:58
        Пошкоджений енергооб'єкт / Фото архівне: facebook.com/dtekoem
        У ніч на 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному об’єкту в Одесі. Частині споживачів вже повернули електропостачання, проте тисячі родин ще залишаються без світла.

        Про це повідомили в ДТЕК.

        Вже зранку енергетики відновили електропостачання для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.

        Без світла залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

        “Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу. Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло”, – йдеться в повідомленні.


