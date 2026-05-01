Наслідки атаки по Одещині: троє постраждалих, пошкоджені будинки та портова інфраструктура

Росія вночі масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини, є постраждалі. В Одесі зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки, виникли пожежі.

Наслідки удару по Одещині / Фото: Одеська МВА, ДСНС

Внаслідок нічної атаки по Одесі, про яку повідомляли начальник Одеської МВА Сергій Лисак та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району. Пошкоджено два будинки, на місцях зруйновано квартири та виникли пожежі.

Станом на ранок відомо про постраждалих: за даними, озвученими посадовцями, одна людина отримала допомогу амбулаторно, ще двоє постраждали внаслідок атаки — їм надається необхідна медична допомога.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. На місцях працюють 126 фахівців та 28 одиниць техніки всіх екстрених і комунальних служб, триває ліквідація наслідків.

Наразі на місці однієї з атак розгорнуто оперативний штаб, де мешканці можуть отримати консультації та допомогу.