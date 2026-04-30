        У Харкові автівка на шаленій швидкості влетіла у стовп: двоє постраждалих (момент ДТП)

        Галина Шподарева
        30 Квітня 2026 20:19
        Розбита внаслідок ДТП автівка / Фото: Поліція Харківщини
        30 квітня у Харкові водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням. Машина врізалася у стовп, після чого пролетіла ще понад пів сотні метрів.

        За даними ГУНП в Харківській області, внаслідок ДТП постраждали двоє людей.

        Аварія сталася сьогодні вдень на проспекті Героїв Харкова.

        Травми дістали водій та пасажир автівки. Обох чоловіків госпіталізували.

        Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

        Фото з місця ДТП та відео з камери спостереження публікують міські Telegram-канали.

        Місце ДТП з постраждалими у Харкові / Фото: t.me/monitor1654

