Швеція арештувала судно Caffa, яке перебуває під санкціями за перевезення краденого українського зерна

Прокурор Національного підрозділу з міжнародної та організованої злочинності Швеції ухвалив рішення взяти під арешт судно Caffa, яке 6 березня було зупинене біля Треллеборга. Це сталося в межах запиту про правову допомогу від іншої держави, де триває розслідування ймовірної злочинної діяльності.

Про це повідомили у Генеральній прокуратурі Швеції.

Як зазначається, іноземна держава звернулася до Швеції із запитом про проведення окремих слідчих дій, зокрема щодо судна Caffa.

“Іноземний орган влади у запиті про правову допомогу попросив провести певні слідчі дії у Швеції, зокрема щодо судна Caffa. Відповідно до цього запиту я ухвалив рішення взяти судно під арешт, щоб отримати судовий розгляд щодо того, чи може судно бути передане іншій державі та включене до досудового розслідування, яке там проводиться”, — заявив він.

Прокурор додав, що не може відповідати на запитання щодо розслідування, яке триває в іншій країні, або детальніше коментувати справу.

Як повідомляло Reuters 6 березня, шведська берегова охорона взяла у Балтійському морі під контроль судно Caffa, перебуває під санкціями України. Висадка на борт судна відбулася біля узбережжя південного шведського міста Треллеборг.

“Берегова охорона взяла під контроль судно з незрозумілим статусом прапора, яке, таким чином, підозрюється в тому, що є бездержавним”, — йдеться в заяві.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив у дописі в мережі X, що йдеться про вантажний корабель, який перебуває в санкційному списку України.

За даними ГУР, у липні 2025 року цей корабель завантажив викрадене зерно в тимчасово окупованому Севастополі. Через участь у нелегальних схемах вивезення продукції з окупованих територій Україна внесла Caffa до санкційного списку.