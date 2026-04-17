        Король Швеції вперше відвідав Україну з початку війни

        Галина Шподарева
        17 Квітня 2026 14:21
        Карл XVI Густав та Володимир Зеленський / Фото: omni.se
        Король Швеції Карл XVI Густав вперше відвідав Україну після початку російського вторгнення. Візит відбувається на запрошення президента Володимира Зеленського.

        Про це повідомляє SVT.

        Сьогодні король Швеції перебуває у Львові, де разом із Зеленським взяв участь у меморіальній церемонії та поклав вінок. У поїздці також бере участь міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард.

        Реклама
        Реклама

        У програмі візиту передбачені відвідини шкіл і лікарень. Як зазначила глава МЗС Швеції, цей візит є першим приїздом монарха до України з початку війни та підтверджує широку підтримку України з боку шведського суспільства.

        Минулого разу король Швеції приїздив до України у 2008 році.

        “Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу”, – написав Зеленський у Telegram.


        Реклама
        Реклама

