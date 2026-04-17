Зеленський анонсував можливий старт підготовки пілотів на літаках Gripen

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує вже цього року розпочати підготовку пілотів на винищувачах Gripen. Це питання він планує обговорити з королем Швеції Карлом XVI Густавом під час візиту у Львові.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з королем Швеції Карлом XVI Густавом, повідомляє Укрінформ.

За словами глави держави, йдеться про нову програму посилення захисту українського неба та формування сучасного повітряного флоту на базі літаків шведського виробництва.

“Ми дуже розраховуємо — про це будемо говорити сьогодні з Його Величністю — що вже наші пілоти почнуть тренування, навчання цього року”, — сказав глава держави.

Зеленський також подякував Швеції за підтримку України, зокрема за участь у гуманітарних ініціативах. Він відзначив роль королеви Сильвії у програмі повернення українських дітей Bring Kids Back UA.

“Її Величність Королева Сільвія допомагає в цьому. Вона в постійному контакті з першою леді України. Ми вдячні за також за підтримку програми шкільного харчування для наших дітей в Україні”, — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна має домовленості з міжнародними партнерами щодо постачання 150 шведських винищувачів Gripen і 100 французьких Rafale.