ДСНС опублікувала жахливі фото наслідків атаки на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських безпілотників загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. Після удару виникли пожежі та пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомляє ДСНС. За даними рятувальників, російські БпЛА вдарили по Дніпровському району.
Унаслідок атаки зайнялися будівлі, магазини, автобус та автомобілі. Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Попередньо відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.
Рятувальники ліквідували всі осередки пожежі.