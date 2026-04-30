Вибухи в Росії: що сталося цієї ночі

У Росії повідомляють про нічну атаку на завод вибухових речовин у Дзержинську Нижньогородської області. Також надходять дані про вибухи та інциденти на промислових об’єктах у Пермі.

Про це повідомляють OSINT-аналітики проєкту ASTRA. За їхніми даними, в ніч на 30 квітня мешканці Дзержинська чули вибухи та повідомляли про атаку на місцевий завод вибухових речовин імені Свердлова.

Аналітики проаналізували відео очевидців і зафіксували дим, який піднімається з боку підприємства. Водночас точно встановити, що саме загорілося, наразі неможливо.

Йдеться про ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова» — одне з ключових підприємств військово-промислового комплексу Росії. Завод є великим виробником вибухових речовин і має стратегічне значення.

Підприємство перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Раніше його вже неодноразово атакували безпілотники.

Окрім цього, у Пермі повідомляють про аварію з викидом небезпечної речовини після вибуху. За даними місцевих каналів, у регіоні оголошували повітряну тривогу, а мешканці чули нові вибухи.

Також надходять повідомлення про можливі повторні удари по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка є ключовим вузлом транспортування нафти.

За інформацією російських телеграм-каналів, ППО намагалася відбити атаку, а вибухи лунали в різних районах міста. Українські моніторингові канали також повідомляють про застосування далекобійних безпілотників.

Наразі офіційної інформації про масштаби пошкоджень і наслідки інцидентів немає.