Шахрайство з квартирами померлих і кредитами: в Одесі судитимуть учасників схеми на понад 12 млн грн

В Одесі до суду скерували справу щодо організатора та двох учасників шахрайських схем із нерухомістю та банківськими коштами. Загальна сума збитків перевищує 12 мільйонів гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці викрили дві масштабні шахрайські схеми, пов’язані з квартирами померлих одеситів та коштами банків. Обвинувальний акт щодо організатора злочинного угруповання та двох його спільників скеровано до суду.

За даними слідства, організатором оборудок був 49-річний директор агентства нерухомості, який залучив до діяльності приватного нотаріуса, державного реєстратора та інших осіб.

У межах першої схеми фігуранти заволодівали квартирами померлих власників. Вони отримували інформацію про такі об’єкти, перевіряли реєстри, після чого виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина яких нібито була оформлена в Росії. Нотаріус відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Надалі квартири продавали підставним особам, а потім — добросовісним покупцям. У такий спосіб зловмисники заволоділи шістьма квартирами на суму понад 7 млн грн.

Друга схема полягала в отриманні кредитів у банках під заставу неіснуючої нерухомості. Для цього створили організовану групу, до якої входив колишній працівник банку та інші спільники. Вони реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, виготовляли підроблені документи та подавали заявки на кредити за програмою “Житло в кредит”. Отримані кошти передавали організатору. Таким чином заволоділи понад 5,7 млн грн.

Загальна сума незаконно отриманих коштів перевищує 12 млн грн.

Трьом обвинуваченим інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення документів, несанкціоноване втручання в системи та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організатор перебуває під вартою, двоє його спільників — під домашнім арештом.