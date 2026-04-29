Приходько прокоментувала мовний скандал та розкритикувала українців

Анастасія Приходько вперше прокоментувала мовний скандал, через який скасували її концерт у Чернівцях. Співачка заявила, що не здивована реакцією українців і звернулася до них із критикою.

Про це Анастасія Приходько написала у Facebook.

Анастасія Приходько стала об’єктом критики після свого допису у соцмережі Threads, де вона заявила, що розмовляє “київською російською мовою”. За словами співачки, вона не була здивована бурхливою реакцією на її слова.

“Я скажу так, як є. Без сюсюкань. Мене дивує, як легко ми почали жерти своїх. Не сперечатись. Не дискутувати. А саме знищувати. Вам мало справжнього ворога? Чи, може, простіше кидатись на тих, хто поруч – бо вони не відповідають, як треба? Сьогодні вам не так сказали слово – і все, людина вже “не своя”, не розмовляє тільки українською значить ворог. Серйозно?” – написала Приходько.

Співачка зазначила, що не може подобатися всім і не має наміру підлаштовуватися під чужі очікування. Вона також наголосила, що, попри використання як української, так і російської мов, підтримує Україну.

“Та поки ви тут міряєтесь “правильністю”, ви просто робите роботу за тих, хто реально хоче нас розвалити. Я не буду всім подобатись. І не збираюсь підлаштовуватись під натовп. Але одне скажу чітко: “Я на своєму місці”. І я за свою країну. І якщо для когось цього мало – це вже ваша проблема, не моя. Бо найбільша тупість зараз – це шукати ворогів серед своїх. От прямо зараз – найтупіша”, – пише Приходько.

