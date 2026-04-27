Анастасія Приходько втрапила у скандал через “київську російську мову”, концерт у Чернівцях скасували

У Чернівцях скасували концерт співачки Анастасії Приходько, запланований на 5 травня, після її заяви про “київську російську мову”. Після допису артистки в соцмережах користувачі почали критикувати як саму співачку, так і майбутній виступ.

Про це повідомили в Культурно-мистецькому центрі Івана Миколайчука.

Скандал у соцмережах спалахнув після публікації Приходько в соцмережі Threads, де вона написала: “Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?”

Реклама

Реклама

Після цього в соцмережах почали критикувати співачку та запланований концерт у Чернівцях. Згодом Приходько опублікувала новий допис уже українською мовою: “Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених, я говорю і на рідній мові — українській. Питання?”

На тлі скандалу Культурно-мистецький центр Івана Миколайчука заявив, що не підписував жодного договору щодо проведення концерту, тому виступ не відбудеться.

“Наша позиція залишається незмінною: ми підтримуємо українську культуру, українську мову та цінності, за які сьогодні бореться наша країна. Для нас важливо зберігати простір, який відповідає принципам поваги до української ідентичності, суспільства та наших відвідувачів. Дякуємо громаді за небайдужість, довіру та активну позицію”, — йдеться в заяві центру.

Виконувачка обов’язків директора центру Тетяна Д’яченко у коментарі “Суспільне Чернівці” пояснила, що договір вирішили не підписувати після того, як дізналися, хто саме мав виступати. За її словами, концертні агентства часто бронюють дати одразу на кілька місяців наперед, тому центр не завжди заздалегідь знає виконавця.

PR-менеджер співачки Кирило також підтвердив скасування концерту, але зазначив, що таке рішення нібито ухвалила сама команда артистки, “щоб не бути тригером”. За його словами, причиною став “бойкот з боку містян” через “певний мініскандал”.

“Мовне питання сьогодні є тригерним. Питання одне — це коли люди заспокояться, щоб Анастасія змогла приїхати з концертом до Чернівців”, — додав він.