Україна відправила Ізраїлю документи для арешту судна із зерном з ТОТ

Україна звернулася до Ізраїлю з проханням арештувати морське судно Panormitis, яке підозрюють у перевезенні зерна з тимчасово окупованих територій. Відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже направили дипломатичними та юридичними каналами.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та МЗС України.

Офіс Генерального прокурора ініціював арешт судна Panormitis та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна. Документи вже передані до компетентних органів Держави Ізраїль.

Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу.

За даними слідства, Panormitis перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна, а зараз воно прямує до порту Хайфа.

Слідчі також задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України, що є порушенням українського законодавства та норм міжнародного морського права.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів щодо судна Panormitis.

“Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами”, — наголосив Сибіга.

Досудове розслідування у справі здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними ОГП, з початку повномасштабної агресії РФ з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.