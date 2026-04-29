        Втрати до 43% у перевалці нафти: українські удари скорочують доходи РФ — Зеленський

        Сергій Бордовський
        29 Квітня 2026 14:04
        Звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського президенту України Володимиру Зеленському / Фото: ОПУ
        Президент України Володимир Зеленський повідомив про зниження обсягів перевалки нафти в ключових російських портах внаслідок українських далекобійних ударів. За його словами, у порту Приморськ зафіксовано мінус 13% навантаження, у Новоросійську — мінус 38%, в Усть-Лузі — мінус 43%.

        Як зазначив Володимир Зеленський, ці дані ґрунтуються на звіті керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського, однак можуть бути заниженими. Україна планує й надалі продовжувати операції зі скорочення нафтових доходів Росії.

        Президент також повідомив, що Україна отримала російські документи щодо протидії її міжнародній співпраці в межах так званих Drone Deals. За його словами, політичне керівництво РФ визначило одним із пріоритетів зрив інвестицій в Україну та блокування угод у сфері безпеки й виробництва зброї, зокрема співпраці з країнами Близького Сходу та Перської затоки.

        Окремо Зеленський заявив про збільшення російської військової присутності в Африці на 8 тисяч осіб. За його словами, РФ намагається впроваджувати використання дронів у країнах регіону через постачання, локальне виробництво та навчання.

        Президент наголосив, що така активність Росії може призвести до посилення терористичних організацій, зростання транскордонної злочинності та нестабільності в регіонах, важливих для міграційної безпеки. Україна планує координувати дії з партнерами для протидії цим загрозам.


