Українську антидронову компанію запросили захищати судна в Ормузькій протоці

Українська компанія TAF Industries отримала запит від іноземних судновласників щодо направлення своїх фахівців на Близький Схід для захисту кораблів під час проходження Ормузької протоки. Йдеться про надання послуг «військового консалтингу», а не про експорт дронів, повідомляє BBC Україна.

За словами засновника компанії Олександра Яковенка, українські спеціалісти можуть супроводжувати судна під час проходження небезпечної ділянки та застосовувати засоби протидії дронам, зокрема перехоплювачі проти іранських «шахедів». Після безпечного проходження протоки місія вважатиметься завершеною.

Запит пов’язаний із нестабільною ситуацією в регіоні після війни Ізраїлю та США проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого. Іран у відповідь завдавав ракетних і дронових ударів, а також фактично перекрив Ормузьку протоку — ключовий маршрут для транспортування нафти. Через це сотні суден опинилися заблокованими, що спричинило зростання цін на паливо у світі.

Попри значний інтерес до українських безпілотників, станом на кінець квітня жодна заявка на експорт готової продукції не була погоджена державою. Водночас українські виробники вже отримують дозволи на експорт військових технологій та послуг.

У TAF Industries зазначили, що для реалізації запиту необхідно отримати дозвіл від державних органів, зокрема Державної служби експортного контролю.

Водночас українська влада робить ставку не на прямий продаж зброї, а на довгострокові оборонні партнерства. Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення спростити процедури експорту озброєння та зменшити бюрократичні бар’єри.

За даними BBC, Україна також уже направляла до країн Близького Сходу групи військових фахівців із протидії дронам, які допомагають будувати системи захисту та надають експертні консультації.