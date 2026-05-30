        “Далекобійні санкції”: Зеленський прокоментував атаку на російський Армавір

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 14:11
        Нафтабаза “Армавір” на супутниковому знімку / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження об’єкта російської нафтової галузі в Армавірі Краснодарського краю РФ та назвав атаку частиною українських «далекобійних санкцій».

        Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

        За словами Зеленського, ціль розташована приблизно за 500 кілометрів від державного кордону України.

        «Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край», — заявив президент.

        Він подякував військовослужбовцям Служби безпеки України за проведену операцію.

        «Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій – у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій – юридичні та цілком практичні далекобійні – працюють на наближення миру. Дякую за влучність!» — зазначив Зеленський.

        Раніше влада Краснодарського краю повідомляла про атаку безпілотників на нафтобазу в Армавірі, де після удару виникла пожежа.


