“Далекобійні санкції”: Зеленський прокоментував атаку на російський Армавір

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження об’єкта російської нафтової галузі в Армавірі Краснодарського краю РФ та назвав атаку частиною українських «далекобійних санкцій».

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, ціль розташована приблизно за 500 кілометрів від державного кордону України.

«Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край», — заявив президент.

Він подякував військовослужбовцям Служби безпеки України за проведену операцію.

«Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій – у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій – юридичні та цілком практичні далекобійні – працюють на наближення миру. Дякую за влучність!» — зазначив Зеленський.

Раніше влада Краснодарського краю повідомляла про атаку безпілотників на нафтобазу в Армавірі, де після удару виникла пожежа.