Російські дрони знищили вокзал у Шостці

У ніч на 30 травня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Шостці Сумської області. Внаслідок прямого влучання кількох десятків дронів типу Shahed було знищено будівлю місцевого вокзалу та пошкоджено інфраструктуру станції.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що вокзал є цивільним об’єктом, яким щодня користуються сотні жителів Сумщини для поїздок у власних справах.

За попередніми даними, жертв серед працівників залізниці та пасажирів немає. Під час атаки люди перебували в укриттях.

В Укрзалізниці повідомили, що ранкові рейси в регіоні курсують за графіком. Водночас можливі оперативні зміни в русі окремих приміських поїздів.