Президент Росії Володимир Путін заявив, що у разі виходу Вірменії з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) Москва буде змушена переглянути умови економічної співпраці з Єреваном, повідомляють російські ЗМІ.

Під час пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані 29 травня Путін заявив, що перехід Вірменії на стандарти Європейського Союзу означатиме згортання економічної інтеграції між країнами. За його словами, у такому випадку для Вірменії можуть бути підвищені тарифи на залізничні перевезення та ціни на енергоносії.

Також російський президент заявив, що громадянам Вірменії доведеться отримувати патенти для роботи в Росії.

Путін провів паралелі з Україною та заявив, що криза навколо України нібито почалася через прагнення Києва до вступу в Європейський Союз. Він також зазначив, що Євразійський економічний союз очікує від Вірменії якнайшвидшого проведення референдуму щодо подальшого членства в об’єднанні.

Раніше лідери країн-учасниць ЄАЕС у спільній заяві закликали Вірменію визначитися між курсом на вступ до ЄС і збереженням членства в ЄАЕС. До союзу, окрім Росії та Вірменії, входять Білорусь, Казахстан і Киргизстан.

Під час тієї ж пресконференції Путін назвав «брехнею» заяви Європейського Союзу про підготовку Росією війни проти ЄС. Як приклад він навів фразу «чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять», приписавши її Йозефу Геббельсу. Водночас ця цитата міститься в книзі Адольфа Гітлера «Mein Kampf» і не належить Геббельсу.

У Росії книга Гітлера включена до федерального переліку екстремістських матеріалів. Її публічне цитування (навіть без мети пропаганди) може призвести до адміністративної відповідальності залежно від контексту та аудиторії.