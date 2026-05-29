Депутата та поліцейського підозрюють в організації втечі чоловіків за кордон на Буковині

На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон, до якої, за даними слідства, були причетні десятеро людей. Серед учасників схеми — депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, учасники схеми організували незаконне переправлення чоловіків до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Серед “клієнтів” були як військовозобов’язані, так і діючі військовослужбовці.

Слідчі встановили, що схема діяла системно: учасники організовували трансфери країною, використовували конспіративні маршрути, орендовані квартири та готелі, а також GPS-навігацію, радіостанції, тепловізори й дрони. За даними правоохоронців, щомісяця таким способом переправляли щонайменше 10 людей, а з грудня минулого року кордон незаконно перетнули близько 60 чоловіків. Орієнтовний прибуток організаторів перевищив 700 тисяч доларів.

“Депутат перевозив чоловіків та використовував свій статус для мінімізації ризиків під час перевірок. Поліцейський координував рух через блокпости. Надалі людей переховували, формували в невеликі групи та переправляли до Румунії поза офіційними пунктами пропуску”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у Чернівецькій області та Києві правоохоронці вилучили БпЛА, GPS-трекер, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, 9 радіостанцій, комп’ютерну техніку, чорнові записи, екіпірування, зброю та готівку в різних валютах на понад 2,5 млн грн.

Усіх десятьох учасників схеми затримали. Їм повідомили про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи. Санкції статей передбачають до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.