Під обстрілами опинилися 18 населених пунктів Харківщини: наслідки атак

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 18 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще четверо постраждали.

За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади загинули 65-річна жінка та 46-річний чоловік. Поранення дістав 60-річний чоловік.

У селі Шестакове Старосалтівської громади поранений 46-річний чоловік. У селищі Золочів 67-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 34-річний чоловік.

Крім того, під час гуманітарного розмінування в селі Вінопілля Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік.

Російські війська також атакували безпілотниками Київський район Харкова.

Загалом для ударів по області ворог застосував сім дронів типу «Герань-2», шість БпЛА типу «Молнія», вісім FPV-дронів та ще 41 безпілотник, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, автомобіль та будинок культури. У Куп’янському районі зазнали пошкоджень п’ять приватних будинків і два автомобілі.

Внаслідок атаки на Золочів пошкоджено автомобіль і приватний будинок / Фото: Харківська ОВА

Також пошкоджено виробничу будівлю, електромережі та житловий будинок у Харківському районі. У Чугуївському районі пошкоджені автомобіль, тік, ангар фермерського господарства та електромережі. У Берестинському районі пошкоджено складське приміщення.