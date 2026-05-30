        Росіяни масовано атакували Шостку та вдарили по АЗС у Сумах

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 09:47
        На Сумщині після нічної атаки спалахнули пожежі / Фото: ДСНС
        У ніч на 30 травня російські війська здійснили масовану атаку на Шостку Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, адміністративні споруди та транспорт.

        За даними ДСНС, рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях, ліквідовуючи пожежі та обстежуючи пошкоджені території. Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово призупиняли.

        Вранці російський безпілотник влучив в одну з автозаправних станцій у Сумах, що спричинило пожежу.

        Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.

        За попередньою інформацією, внаслідок атак постраждалих немає.


