Росіяни масовано атакували Шостку та вдарили по АЗС у Сумах

Вранці російський безпілотник влучив в одну з автозаправних станцій у Сумах, що спричинило пожежу.

За даними ДСНС, рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях, ліквідовуючи пожежі та обстежуючи пошкоджені території. Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово призупиняли.

У ніч на 30 травня російські війська здійснили масовану атаку на Шостку Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, адміністративні споруди та транспорт.