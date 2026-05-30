Дефіцит пального в Криму: на найбільших АЗС закінчилися АІ-92 та АІ-95

На автозаправних станціях найбільших мереж АТАН і ТЕС в окупованому Севастополі закінчився бензин марок АІ-92 та АІ-95. Про це повідомив призначений Росією глава міста Михайло Развожаєв.

За його словами, на які посилаються російські ЗМІ, причиною стали логістичні труднощі, які зберігаються. Окупаційна влада розраховує відновити постачання пального найближчим часом за участю Міністерства енергетики та Міністерства транспорту РФ.

Проблеми з паливом в окупованому Криму почали фіксувати ще на початку травня. Тоді влада запровадила обмеження на продаж бензину — не більше 20 літрів в одні руки. Наприкінці місяця бензин АІ-95 був відсутній майже на всіх заправках мережі ТЕС, а на АЗС АТАН залишався лише на окремих станціях.

Основними маршрутами постачання пального до Криму залишаються поромна переправа та так званий «сухопутний коридор» через окуповані території півдня України. Перевезення пального Кримським мостом не здійснюється з міркувань безпеки.

21 травня російська влада обмежила рух вантажного транспорту трасою Р-280 «Новоросія», яка з’єднує Ростов-на-Дону з Кримом через Маріуполь і Мелітополь. Виняток зробили лише для військових, спеціальних та соціально значущих вантажів, зокрема пального.

Російські провоєнні Telegram-канали пов’язують перебої з бензином з ударами українських безпілотників по логістичних маршрутах і паливних цистернах у «сухопутному коридорі» до Криму.

За даними OSINT-дослідників, від початку травня на маршрутах до Криму були уражені понад 120 російських вантажівок, більшість із яких знищені або згоріли.

Як повідомлялося, застосування великої кількості дронів середньої дальності останніми місяцями дозволило Збройним силам України взяти під контроль трасу Р-280 «Новоросія», яку називають «сухопутним мостом» до окупованого Криму.