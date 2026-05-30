Суд заарештував 82-річного жителя Вінниччини за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки

На Вінниччині взято під варту 82-річного жителя Оратівської громади, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дитини. Суд задовольнив клопотання прокурорів Немирівської окружної прокуратури та обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику офіційно повідомлено про підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, підозрюваний є далеким родичем родини потерпілої. Вони мешкали неподалік і час від часу спілкувалися. Кілька тижнів тому чоловік прийшов до будинку дівчинки, скориставшись відсутністю її батьків. Він завів дитину до господарської будівлі, де вчинив стосовно неї сексуальне насильство.

Дівчинка сприйняла дії родича як гру, тому не намагалася втекти, проте змогла зафіксувати подію на камеру мобільного телефона. Згодом про існування цього відео дізналася шкільна психологиня, яка невідкладно поінформувала правоохоронні органи.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного та вилучили речові докази на місці події. Наразі з постраждалою дитиною працюють профільні спеціалісти на базі Центру захисту дитини за моделлю «Барнахус».