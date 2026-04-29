“Ваш родич у ДТП”: у Києві затримали жінку, яка виманила у пенсіонерки понад 300 тис. грн

У Києві правоохоронці затримали 28-річну жінку, яку підозрюють у шахрайстві — вона виманила у 79-річної пенсіонерки понад 300 тисяч гривень під приводом лікування сина після нібито ДТП.

За даними Поліції Києва, до жінки зателефонував невідомий, який представився правоохоронцем і повідомив, що її син потрапив у серйозну аварію та потребує термінової операції. Після цього до потерпілої додому прийшла незнайомка, якій вона передала всі свої заощадження — близько 330 тисяч гривень.

У Прокуратури міста Києва уточнили, що пенсіонерка віддала 7 тисяч доларів США та 20 тисяч гривень. Лише згодом, зв’язавшись із сином, вона дізналася, що стала жертвою шахрайства.

Правоохоронці встановили особу підозрюваної та затримали її. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, гроші та сім-картки. Затриманою виявилася безробітна місцева мешканка.

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та у значних розмірах. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми. Підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі.