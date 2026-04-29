Смертельна ДТП у Києві: на Дарницькому мосту загинула жінка

У Києві на Дарницькому мосту сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 63-річна жінка. Рух транспорту у напрямку Наддніпрянського шосе ускладнений.

За даними Поліції Києва, аварія сталася близько 7:00. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Tesla, рухаючись у бік правого берега, поблизу з’їзду з Дарницького мосту зіткнувся з автомобілями Suzuki та Lanos, які рухалися в тому ж напрямку.

Унаслідок зіткнення пасажирка Lanos, 63-річна жінка, отримала тяжкі травми та померла на місці. Інші учасники ДТП не постраждали.

Слідчі затримали водія електрокара в порядку статті 208 КПК України. Попередньо, він був тверезим. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження.

У Патрульній поліції Києва повідомили, що через ДТП рух транспорту у напрямку Наддніпрянського шосе ускладнений, і закликали водіїв враховувати це під час планування маршруту.