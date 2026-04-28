        Самогубство у центрі Львова: громадянин Австралії вистрибнув із вежі Ратуші

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 22:23
        Місце загибелі іноземця у Львові / Фото: Львівська міська рада
        Місце загибелі іноземця у Львові / Фото: Львівська міська рада

        28 квітня у центрі Львова іноземець вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші. Від отриманих травм чоловік загинув.

        Про це повідомили у Львівській міській раді.

        Трагедія сталася близько 20:25. Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії.

        Реклама
        Реклама

        Відомо, що на вежу він піднявся самостійно.

        “На оглядовому майданчику знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному”, – йдеться в повідомленні.

        На місці події зараз працюють правоохоронці, які опитують свідків.


        Реклама
        Реклама

