Самогубство у центрі Львова: громадянин Австралії вистрибнув із вежі Ратуші

28 квітня у центрі Львова іноземець вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші. Від отриманих травм чоловік загинув.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Трагедія сталася близько 20:25. Загиблим виявився 42-річний громадянин Австралії.

Відомо, що на вежу він піднявся самостійно.

“На оглядовому майданчику знайдено прощальну записку. У ній іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному”, – йдеться в повідомленні.

На місці події зараз працюють правоохоронці, які опитують свідків.