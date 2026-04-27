        Суспільство

        У Львові в багатоповерхівці пролунав вибух, загинула людина

        Галина Шподарева
        27 Квітня 2026 18:41
        читать на русском →
        Знищена вибухом квартира у Львові / Фото: Ігор Зінкевич
        27 квітня у Львові на вулиці Юрія Липи пролунав вибух у багатоповерхівці, після чого спалахнула пожежа. Відомо про одного загиблого.  

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        Повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхового будинку надійшло до поліції сьогодні близько 16:50.

        Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблого.

        На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники поліції Львівщини, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС.

        “Також на місці знайшли чеку подібну як предмет від гранати. Від вибуху у сусідів також повилітали вікна”, – написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

        Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння. Правова кваліфікація події буде надана після проведення першочергових слідчих дій.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини