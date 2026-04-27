У Львові в багатоповерхівці пролунав вибух, загинула людина

27 квітня у Львові на вулиці Юрія Липи пролунав вибух у багатоповерхівці, після чого спалахнула пожежа. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхового будинку надійшло до поліції сьогодні близько 16:50.

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблого.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, оперативники поліції Львівщини, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС.

“Також на місці знайшли чеку подібну як предмет від гранати. Від вибуху у сусідів також повилітали вікна”, – написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння. Правова кваліфікація події буде надана після проведення першочергових слідчих дій.