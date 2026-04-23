Нирка від батька, печінка від матері: у Львові врятували 13-річну дівчинку подвійною трансплантацією

У Львові провели дві складні трансплантації 13-річній дівчинці з Харкова: нирку їй пересадили від батька, а частину печінки — від матері. Це лише другий подібний випадок в Україні.

Як повідомили у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова, пацієнтка Марія Момот народилася з рідкісним генетичним захворюванням — синдромом Каролі у поєднанні з полікістозом нирок.

Першими відмовили нирки, тому донором для дівчинки став її батько. Операцію з трансплантації нирки львівські лікарі виконали самостійно.

Однак у листопаді минулого року стан дитини різко погіршився — у неї виникла венозна кровотеча зі стравоходу через портальну гіпертензію. Після стабілізації у Харкові дівчинку терміново доправили до Львова, де єдиним шансом на порятунок стала трансплантація печінки.

Донором печінки погодилася стати мати. До операції залучили фахівців Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

Під час втручання лікарі вилучили ліву частку печінки разом із лівою шлунковою артерією, щоб забезпечити необхідні параметри судин для трансплантації. Операція пройшла успішно.

Післяопераційний період був складним, однак дівчинка одужала і вже виписалася з лікарні. Найближчим часом вона повернеться до Харкова.