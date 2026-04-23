Після Словаччини Угорщина також почала отримувати нафту по “Дружбі”

Поставки нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини відновилися після майже тримісячної перерви. Перші партії сировини вже надійшли на насосні станції.

Як повідомила угорська нафтогазова компанія MOL, перші обсяги нафти були отримані на насосних станціях Феньєшлітке та Будковце.

У компанії зазначили, що таким чином постачання через систему трубопроводу «Дружба» до Угорщини та Словаччини відновлено після паузи, яка тривала майже три місяці.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 23 квітня Словаччина вже почала отримувати російську нафту цим маршрутом. Про це заявила міністерка економіки країни Деніса Сакова.