У Дніпрі з-під завалів будинку дістали тіло третьої жертви

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Дніпру 23 квітня збільшилася до трьох людей. Відомо про десятьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

“Щойно рятувальники виявили тіло ще однієї людини у понівеченій ворожим ударом багатоповерхівці. Таким чином нічна атака росіян на Дніпро забрала життя трьох людей”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Кількість постраждалих зросла до десяти. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей – дівчата 9 та 14 років.

Як уточнив мер Дніпра Борис Філатов, у багатоповерхівці в центрі міста в одному з під’їздів повністю знищено квартири з девʼятого по шостий поверх.

“Зараз в будинку вимкнено воду, газ та світло. Щойно дозволять рятувальники, почнемо проводити техекспертизу”, — написав Філатов.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.