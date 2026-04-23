В Ужгороді знайшли мертвим військового ЗСУ: у вбивстві підозрюють його інтернет-знайому

В орендованій квартирі Ужгорода виявили мертвим військовослужбовця ЗСУ. У вбивстві підозрюють 26-річну жінку, з якою чоловік познайомився через інтернет.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Подія сталася 13 квітня. В орендованій квартирі виявили тіло військовослужбовця, а первинно обставини вказували на природну смерть.

Під час подальшого розслідування поліцейські встановили, що в момент смерті поруч із чоловіком перебувала 26-річна уродженка Запоріжжя. Вона стверджувала, що військовий помер через вживання алкоголю, однак цю версію спростували.

Правоохоронці з’ясували, що жінку за місяць до події завербували спецслужби РФ. Для цього їй створили акаунт на сайті знайомств, через який вона вийшла на військового та організувала зустріч. За вбивство військового зловмисниця розраховувала отримати 3 тис. доларів.

Під час зустрічі жінка підсипала у напій військового невідому речовину. Після її вживання чоловік помер за кілька годин. Після цього підозрювана повідомила куратору про стан чоловіка та, виконуючи вказівки, намагалася приховати сліди — знищила ємність і вранці викликала швидку допомогу.

Поліція затримала жінку того ж дня. Її дії кваліфіковано за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.