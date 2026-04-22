Російський дрон влучив у цивільне авто на Харківщині: загинув чоловік, є поранений

22 квітня, близько 6:10, у Харківській області поблизу села Черкаські Тишки військові рф атакували безпілотником цивільний автомобіль KIA Cerato. Легковик рухався автодорогою у напрямку села Циркуни.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Унаслідок удару загинув 66-річний чоловік. Ще один чоловік, 69 років, дістав поранення. Постраждалого доставили до медичного закладу у Харкові.
Тип безпілотника, яким росіяни завдали удару, встановлюється.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).