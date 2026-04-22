Похолодання та опади: прогноз погоди в Україні на 23 квітня

У четвер, 23 квітня, в Україні очікується дощова погода та посилення вітру. Температура вдень становитиме від +6 до +11 градусів, місцями буде прохолодніше.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, погоду визначатимуть атмосферні фронти циклону, який швидко переміщуватиметься з півночі Європи на південь. У більшості регіонів прогнозуються дощі помірної інтенсивності, лише на заході країни очікуються невеликі опади.

Реклама

Реклама

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, у західних і північних областях вночі, а вдень по всій Україні його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

У нічні години заморозків не прогнозують через хмарність. Вдень температура повітря становитиме +6…+11 градусів, на північному сході — +4…+9. Тепліше буде на півдні та крайньому заході, де повітря прогріється до +12…+17 градусів.

У Київській області та столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не буде, вдень прогнозується дощ.

Вітер у регіоні — західний і північно-західний, 7–12 м/с із поривами до 15–20 м/с.

Температура по області вночі становитиме +1…+6 градусів, вдень +6…+11. У Києві вночі прогнозують +4…+6, вдень +7…+9 градусів.