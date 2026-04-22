У Болгарії сталася аварія автобуса з українцями: двоє загиблих, десятки постраждалих

У Болгарії поблизу пункту пропуску Малко-Тирново автобус із українцями зірвався в прірву. Внаслідок аварії загинули дві жінки, ще щонайменше дев’ятеро людей госпіталізовані з травмами, повідомляє flagman.bg.

Інцидент стався вранці неподалік кордону з Туреччиною, коли автобус зірвався в круту урвисту місцевість після аварії . За словами місцевої влади, у транспортному засобі перебували 39 громадян України — 36 пасажирів, двоє водіїв і стюард.

Очевидці повідомляють, що постраждалих витягували з автобуса у важкому стані — багато людей були закривавленими. Частину травмованих доправили до медичного центру, після чого на місце прибули щонайменше шість бригад швидкої допомоги з Бургаса. Найважчих пацієнтів госпіталізували до лікарні, інші перебувають у центрі допомоги в Малко-Тирново.

Реклама

Реклама

За офіційними даними, дві жінки загинули, дев’ятеро людей перебувають у лікарні з різними травмами, ще близько 20 осіб розміщені у місцевому центрі. Серед постраждалих — переважно жінки та діти, зокрема тяжкі травми отримали підлітки 15 і 16 років.

Причини аварії наразі встановлюються / Фото dir.bg

Першим на місці аварії опинився прикордонник, який витягував людей із пошкодженого автобуса. Він, ризикуючи життям, проник усередину транспортного засобу та допоміг евакуювати пасажирів. Згодом разом із колегами було ухвалено рішення розбити лобове скло, щоб зупинити двигун.

Місцева влада організувала евакуацію постраждалих за допомогою шкільних автобусів і волонтерів. За словами мера Малко-Тирново, травми у людей були важкими — переломи рук, ніг і ребер.

Причини аварії наразі встановлюються. За попередніми даними, йдеться про технічну несправність автобуса. Також водіїв доставили до поліції для допиту, один із них дає суперечливі свідчення.

Слідчі дії проводяться під наглядом прокуратури Бургаса, триває досудове розслідування.