        На Львівщині вантажівка зіткнулася з поїздом: водій утік

        Сергій Бордовський
        21 Квітня 2026 16:12
        У Львівському районі сталася ДТП за участю вантажівки та поїзда на залізничному переїзді. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, водій залишив місце події.

        На Львівщині сталася аварія за участю електропотяга і вантажівки / Фото: Нацполіція

        Як повідомили в поліції Львівської області, аварія сталася 21 квітня близько 14:20 на регульованому залізничному переїзді у селі Мшана Львівського району.

        За попередніми даними, відбулося зіткнення швидкісного електропотяга «Перемишль — Харків» та вантажівки MAN, якою керував 48-річний водій.

        У Укрзалізниці зазначили, що вантажний автомобіль проігнорував справну звукову та світлову сигналізацію та зіткнувся з локомотивом поїзда №64 сполученням «Перемишль — Київ».

        За інформацією перевізника, внаслідок інциденту постраждалих немає, вагони не зазнали пошкоджень. Водій вантажівки залишив місце події.

        Місцевий телеграм-канал “Типовий Львів” опублікував відео моменту зіткнення.

        Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини аварії. Також вирішується питання правової кваліфікації події.


