На Львівщині вантажівка зіткнулася з поїздом: водій утік

У Львівському районі сталася ДТП за участю вантажівки та поїзда на залізничному переїзді. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, водій залишив місце події.

На Львівщині сталася аварія за участю електропотяга і вантажівки / Фото: Нацполіція

Як повідомили в поліції Львівської області, аварія сталася 21 квітня близько 14:20 на регульованому залізничному переїзді у селі Мшана Львівського району.

За попередніми даними, відбулося зіткнення швидкісного електропотяга «Перемишль — Харків» та вантажівки MAN, якою керував 48-річний водій.

Реклама

Реклама

У Укрзалізниці зазначили, що вантажний автомобіль проігнорував справну звукову та світлову сигналізацію та зіткнувся з локомотивом поїзда №64 сполученням «Перемишль — Київ».

За інформацією перевізника, внаслідок інциденту постраждалих немає, вагони не зазнали пошкоджень. Водій вантажівки залишив місце події.

Місцевий телеграм-канал “Типовий Львів” опублікував відео моменту зіткнення.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини аварії. Також вирішується питання правової кваліфікації події.