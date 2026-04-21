        Стрілянина в Одесі: з’явилося відео із затриманими, серед яких можуть бути військові ТЦК

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 13:33
        Затримання в Одесі / Скриншот
        21 квітня в Одесі на вулиці Балковській відбулося затримання зі стріляниною та переслідуванням кількох чоловіків у військовій формі.

        Відео з місця публікують місцеві Telegram-канали.

        За інформацією одеського видання “Думська”, перед затриманням військовослужбовці Пересипського РТЦК силоміць заштовхали чоловіка в мікроавтобус, побили та, погрожуючи зброєю, вимагали 30 тисяч доларів.

        У ситуацію втрутилася СБУ — підозрюваних затримали.

        Також у ЗМІ пишуть, що під час затримання у співробітників ТЦК знайшли бити, кастети та гроші. А перед цим військові комісари на двох мікроавтобусах влаштували бійку між собою на Михайлівській площі.


