Стрілянина в Одесі: з’явилося відео із затриманими, серед яких можуть бути військові ТЦК

21 квітня в Одесі на вулиці Балковській відбулося затримання зі стріляниною та переслідуванням кількох чоловіків у військовій формі.

Відео з місця публікують місцеві Telegram-канали.

За інформацією одеського видання “Думська”, перед затриманням військовослужбовці Пересипського РТЦК силоміць заштовхали чоловіка в мікроавтобус, побили та, погрожуючи зброєю, вимагали 30 тисяч доларів.

У ситуацію втрутилася СБУ — підозрюваних затримали.

Також у ЗМІ пишуть, що під час затримання у співробітників ТЦК знайшли бити, кастети та гроші. А перед цим військові комісари на двох мікроавтобусах влаштували бійку між собою на Михайлівській площі.