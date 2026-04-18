У Яворівському ТЦК троє осіб намагалися напасти на військових

У Яворівському районі Львівської області троє осіб здійснили спробу нападу на військовослужбовців територіального центру комплектування. Двох нападників затримано, ще одного розшукують.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

За їхніми даними, інцидент стався 17 квітня близько 22:20 у приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП. Троє осіб увірвалися до будівлі та намагалися напасти на військовослужбовців взводу охорони.

Реклама

Реклама

Завдяки рішучим діям військових нападників вдалося зупинити. На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще одного фігуранта розшукують.

У ТЦК наголосили, що під час повномасштабної війни подібні дії спрямовані на деморалізацію суспільства. Там також підкреслили, що інцидент отримає правову оцінку, триває досудове розслідування, а нападники нестимуть відповідальність згідно з чинним законодавством.