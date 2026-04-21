В Одеській області водія “швидкої” затримали за переправлення чоловіків за кордон

На Одещині поліція та СБУ затримали двох організаторів незаконного переправлення чоловіків до Молдови. Один із них використовував службовий автомобіль швидкої допомоги та форму медика.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

За даними слідства, 21-річний організатор схеми переправляв “клієнта” за 7 тисяч доларів, отримавши частину коштів наперед, після чого був затриманий правоохоронцями.

Інший, 52-річний фігурант, працював механіком-водієм автобази санітарного транспорту одного з комунальних медичних підприємств. Він використовував “швидку” і форму медпрацівника: забирав “клієнта”, перевдягав його та саджав за кермо, після чого отримував частину винагороди і був затриманий.

Слідчі задокументували дві оборудки. Обом чоловікам повідомили про підозру, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.