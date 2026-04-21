        В Одеській області водія “швидкої” затримали за переправлення чоловіків за кордон

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 12:09
        Затримання водія "швидкої" / Фото: Поліція Одещини
        На Одещині поліція та СБУ затримали двох організаторів незаконного переправлення чоловіків до Молдови. Один із них використовував службовий автомобіль швидкої допомоги та форму медика.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        За даними слідства, 21-річний організатор схеми переправляв “клієнта” за 7 тисяч доларів, отримавши частину коштів наперед, після чого був затриманий правоохоронцями.

        Інший, 52-річний фігурант, працював механіком-водієм автобази санітарного транспорту одного з комунальних медичних підприємств. Він використовував “швидку” і форму медпрацівника: забирав “клієнта”, перевдягав його та саджав за кермо, після чого отримував частину винагороди і був затриманий.

        Слідчі задокументували дві оборудки. Обом чоловікам повідомили про підозру, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Затримання організаторів схем втечі за кордон / Фото: Поліція Одещини

