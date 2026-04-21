        У Луцьку жінка намагалася продати шестирічного сина за 25 тисяч доларів

        Галина Шподарева
        21 Квітня 2026 13:52
        Шестирічний хлопчик, якого намагалася продати власна мати / Фото: Нацполіція
        Правоохоронці затримали у Луцьку 39-річну жінку, яка намагалася продати свого шестирічного сина за 25 тисяч доларів. Підозрювану затримали під час передачі грошей.

        Про це повідомили в Національній поліції.

        За даними слідства, жителька Луцького району шукала клієнтів для продажу дитини, щоб покращити своє матеріальне становище.

        “Сума, в яку вона оцінила дитину – 25 тисяч доларів. 17 квітня зловмисницю затримали в одному із закладів Луцька”, – розповіли в поліції.

        Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі, наразі вона перебуває під вартою.

        Встановлено, що підозрювана раніше вже мала проблеми із законом – її обвинувачують у крадіжці, справа перебуває на розгляді суду.

        Хлопчика доставили до дитячого центру, з ним працюють фахівці.

        Затримана за підозрою у спробі продажу дитини та вилучені гроші / Фото: Нацполіція

