Bloomberg: Найбагатший українець придбав квартиру в Монако за рекордні $550 млн

Рінат Ахметов, якого вважають найбагатшою людиною України, купив п’ятиповерхову розкішну квартиру в районі Mareterra за 471 млн євро (554 млн доларів). Це одна з найбільших угод із продажу житла в історії.

Про це пише Bloomberg.

Об’єкт розташований у новому районі Mareterra. Нерухомість розташована у будівлі Le Renzo і має 21 кімнату. Загальна площа квартири становить близько 2500 квадратних метрів без урахування балконів і терас із видом на Середземне море. Вона також включає приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Інформація про угоду, завершену у 2024 році, базується на даних реєстрів нерухомості Монако, а також електронному листуванні та попередніх документах, які опинилися у розпорядженні Bloomberg Businessweek.

Холдингова компанія Ахметова System Capital Management (SCM) підтвердила інвестицію в цей проєкт, однак не розкрила деталей щодо вартості чи конкретного об’єкта. У компанії зазначили, що міжнародний портфель SCM понад десять років включає преміальну нерухомість, а інвестицію в Le Renzo здійснили ще у 2021 році на первинному ринку.

Якщо зазначена сума підтвердиться, угода стане найбільшою в історії продажу житла, перевищивши продаж маєтку в Челсі за понад 350 млн доларів та пентхауса в Нью-Йорку приблизно за 240 млн доларів. Угоду Ахметов уклав незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За оцінками Bloomberg Billionaires Index, статки бізнесмена перевищують 7 млрд доларів. Його основний бізнес зосереджений у групі SCM, яка працює в металургії, гірничій галузі, енергетиці та нерухомості.

Раніше Ахметов також інвестував у дорогі об’єкти нерухомості, зокрема у 2019 році придбав історичну віллу Les Cèdres на Французькій Рив’єрі за 200 млн євро. У 2011 році, за повідомленнями, він купив пентхаус у лондонському комплексі One Hyde Park.

За даними ринку, ціни в Mareterra перевищують 100 тис. євро за квадратний метр. Окремі об’єкти продаються за десятки мільйонів євро, а оренда квартир може сягати 150 тис. євро на місяць. Офіційна статистика свідчить, що район Ларвотто, де розташований Mareterra, став найдорожчим у Монако за ціною за квадратний метр.

Монако вважається найдорожчим ринком нерухомості у світі через обмежену територію та статус податкової гавані. Район Mareterra створювали понад десять років і він включає 114 об’єктів — вілли, таунхауси та апартаменти.