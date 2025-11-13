Шахрайство з нерухомістю: двоє киян підробили заповіт і продали квартири померлого на 3 млн грн

У Києві завершили досудове розслідування щодо двох чоловіків, які підробили заповіт і незаконно заволоділи двома квартирами померлого власника. Збитки законній спадкоємиці оцінили у майже 3 мільйони гривень, фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, організатором оборудки був 41-річний киянин, який долучив до співпраці знайомого – 43-річного спільника.

“Згідно з планом ділків, спільник мав виконувати роль спадкоємця за фіктивним заповітом. Саме він, за вказівкою організатора, звернувся до відповідних органів для відкриття спадкової справи та надав підроблений заповіт, відповідно до якого нібито успадкував від свого померлого родича дві квартири – у Святошинському та Дніпровському районах столиці”, – розповіли в поліції.

Організатор керував діями пособника, надавав йому фіктивні документи, інструкції та супроводжував увесь процес – від використання підробленого правовстановлюючого документа до незаконного відчуження майна та продажу квартир третім особам.

У подальшому фігуранти продали обидві двокімнатні квартири за майже 3 мільйони гривень. Саме на таку суму вони заподіяли матеріальну шкоду законній спадкоємиці – доньці померлого власника нерухомості, яка проживає за кордоном і про шахрайську схему дізналась від працівників поліції.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та пособництво у шахрайстві.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих на квартири судом накладено арешт.