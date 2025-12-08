У Києві судитимуть “комп’ютерних майстрів”, які ошукали літніх людей на 1,8 млн грн

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох молодих чоловіків, які виманювали у літніх людей від 8 до 11 тисяч доларів США за фіктивний «ремонт» ноутбуків. Загальна сума збитків становить майже 1,8 млн гривень.

Двоє киян «ремонтували» 4 комп’ютери літнім людям за 1,8 млн грн / Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила, що двох мешканців столиці — 25 і 26 років — судитимуть за масштабне шахрайство, спрямоване проти літніх людей. Чоловіки під виглядом «комп’ютерних майстрів» шукали клієнтів серед пенсіонерів, обіцяли знижки та приходили додому вдвох: один нібито ремонтував техніку, інший увесь час відволікав розмовами.

Під час «ремонту» вони просили клієнтів вимкнути телефон — пояснювали це тим, що мобільний сигнал нібито заважає роботі. Після встановлення безплатних або недорогих програм і поверхневої діагностики шахраї виставляли рахунки, що у сотні разів перевищували реальну вартість послуг — по 8–11 тисяч доларів США.

Літні люди оплачували «роботу» з власних заощаджень, не маючи можливості комусь зателефонувати або порадитися щодо ціни.

Загалом від їхніх дій постраждали четверо киян, яким обвинувачені «відремонтували» комп’ютери на суму майже 1,8 млн гривень.

Обвинувальний акт скеровано до Святошинського районного суду Києва за ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та таке, що завдало значної шкоди потерпілим. Санкція за цими статтями передбачає до восьми років позбавлення волі.