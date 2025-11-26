Нова пошта попереджає про нову хвилю фейкових листів із “боргами”

Нова пошта попередила клієнтів про нову фішингову розсилку, у якій шахраї надсилають фейкові листи про нібито заборгованість. Компанія закликає користувачів бути уважними та не відкривати підозрілі вкладення.

Про це повідомили в Новій пошті.

Кіберзлочинці знову розсилають українцям фейкові листи, в яких стверджують про нібито заборгованість перед Новою поштою.

Реклама

Реклама

У компанії наголосили, що такі листи не мають жодного стосунку до Нової пошти чи будь-якої компанії групи NOVA. Зловмисники копіюють логотип, підміняють адресу відправника та залякують вигаданими боргами, аби змусити людей відкрити вкладення або перейти за шкідливим посиланням.

Нова пошта надала рекомендації, як убезпечити себе:

перевіряти адресу відправника — справжні листи надходять лише з офіційних доменів компанії;

не відкривати листи та вкладення від незнайомих контактів;

у разі переходу за підозрілим посиланням — змінити паролі та завершити невідомі сесії в акаунтах;

увімкнути двофакторну автентифікацію для пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих сервісів;

позначити такі листи як спам і видалити їх.

У підрозділі кібербезпеки Нової пошти повідомили, що вже працюють над блокуванням фішингової кампанії та взаємодіють із відповідними службами й провайдерами для обмеження діяльності шахраїв.

Компанія закликала користувачів бути уважними та дотримуватися рекомендацій із цифрової безпеки.