На Прикарпатті рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся: один загиблий, п’ятеро травмованих

У Калуському районі Івано-Франківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік, ще п’ятеро людей, серед них дитина, отримали травми. Про це повідомили у ДСНС.

Аварія сталася між селами Надіїв та Раків, де рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і двоє водіїв.

Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.

