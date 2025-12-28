        Суспільство

        На Прикарпатті рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся: один загиблий, п’ятеро травмованих

        Сергій Бордовський
        28 Грудня 2025 15:00
        У Калуському районі Івано-Франківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік, ще п’ятеро людей, серед них дитина, отримали травми. Про це повідомили у ДСНС.

        Аварія сталася між селами Надіїв та Раків, де рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і двоє водіїв.

        Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.

