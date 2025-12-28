        Суспільство

        Померла Бріжит Бардо — легенда французького кіно

        Сергій Бордовський
        28 Грудня 2025 13:00
        У віці 91 року померла легендарна французька акторка, модель і зоозахисниця Бріжит Бардо. Про це повідомила її благодійна організація, заснована для захисту тварин, у заяві, оприлюдненій у неділю.

        Французька актриса Бріжит Бардо / Фото: AP Photo

        Бардо здобула світову славу після ролі у фільмі «І Бог створив жінку» 1956 року, яка зробила її однією з найвідоміших актрис і секс-символів свого часу. Упродовж кар’єри вона знялася в понад 50 стрічках та працювала з відомими режисерами світового кінематографа.

        У 1973 році Бардо залишила акторську професію і присвятила своє життя захисту тварин, заснувавши фонд, який багато років займався цією діяльністю.

        У свої останні роки вона жила відлюдно на півдні Франції. Офіційні причини та обставини смерті наразі не оприлюднені.


