Померла Бріжит Бардо — легенда французького кіно

У віці 91 року померла легендарна французька акторка, модель і зоозахисниця Бріжит Бардо. Про це повідомила її благодійна організація, заснована для захисту тварин, у заяві, оприлюдненій у неділю.

Французька актриса Бріжит Бардо / Фото: AP Photo

Бардо здобула світову славу після ролі у фільмі «І Бог створив жінку» 1956 року, яка зробила її однією з найвідоміших актрис і секс-символів свого часу. Упродовж кар’єри вона знялася в понад 50 стрічках та працювала з відомими режисерами світового кінематографа.

У 1973 році Бардо залишила акторську професію і присвятила своє життя захисту тварин, заснувавши фонд, який багато років займався цією діяльністю.

Реклама

Реклама

У свої останні роки вона жила відлюдно на півдні Франції. Офіційні причини та обставини смерті наразі не оприлюднені.