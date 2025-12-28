Україна вдарила по енергетичному тилу рф: уражено Сизранський нафтопереробний завод

У ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, зафіксовано влучання ударних безпілотників по території підприємства з подальшою пожежею. Річний обсяг переробки заводу становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти. У Генштабі зазначили, що Сизранський НПЗ є частиною енергетичного тилу РФ і залучений до забезпечення збройних сил агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, Сили оборони України уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Чорноморського на тимчасово окупованій території Криму, ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу Антрацита на ТОТ Луганської області, понтонну переправу неподалік Ніконорівки, а також склад зберігання БпЛА типу Shahed у Макіївці на Донеччині. Втрати противника уточнюються.

Також підтверджено результати попереднього ураження заводу з переробки нафтопродуктів «ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка» у Волгоградській області РФ — пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку з виробництва масел.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі вживатимуть заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів і примусу РФ до припинення збройної агресії проти України.